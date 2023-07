Jeep Avenger vince il premio Autovista Group Residual Value Award

Jeep Avenger è un SUV 100% elettrico che si posiziona nel segmento degli Small BEV.

Un’auto elettrica che continua a mietere successi, Jeep Avenger è stata recentemente scelta come vincitrice del premio Autovista Group Residual Value Award.

Nella sua categoria, quella delle Small BEV, ha avuto la meglio su 26 competitor, modelli scelti in 17 Paesi, tutti analizzati dagli esperti di Autovista Group, le categorie prese in esame sono tutti i tipi di carrozzeria del segmento A e B, comprese le piccole utilitarie.

Jeep Avenger ha vinto numerosi premi

• Car Of The Year 2023

• Women’s World Car of the Year (WWCOTY) del 2023 nella categoria “Family SUV”

• Electric Car of the Year

• Best Electric City Car” nell’ambito degli “Electric Awards” 2023 di TopGear.com

• Best Small Car nell’ambito degli “Autocar Awards” 2023.

Jeep Avenger è in grado di percorrere fino a 400 km nel ciclo WLTP che arrivano fino a 550 km nella guida cittadina. Grazie alla possibilità della ricarica veloce, la batteria passa dal 20 all’80% in soli 24 minuti, mentre per avere un’autonomia aggiuntiva di 30 km occorrono soli 3 minuti.

La giuria di Autovista Group expert ha identificato dei campioni europei per quanto concerne il valore residuo di quest’anno, una previsione su 36 mesi e con una percorrenza di 60.000 km, non sono stati esclusi modelli con potenza e prezzo particolarmente alti e bassi.

"La Jeep Avenger è una delle maggiori sorprese del 2023", ha commentato Jose Pontes, data director di EV-volumes.com. "Il marchio ha sfruttato una formula ben collaudata: piccoli crossover costruiti su una piattaforma consolidata, in questo caso la piattaforma eCMP-2 di Stellantis. Con Avenger, Jeep è riuscita a creare un SUV 100% elettrico e 100% Jeep. Non è un'impresa da poco, considerando che la piattaforma eCMP ha dato vita a nove modelli di sei marchi diversi".