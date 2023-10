Jeep consolida anche a settembre la sua leadership di mercato

Jeep consolida la sua leadership di mercato nel segmento delle plug-in hybrid anche nel mese di settembre.

La sua gamma 4xe ha conquistato il pubblico italiano, solida la posizione di Jeep tra i SUV compatti, Renegade e Compass sono prodotte presso lo stabilimento di Melfi in provincia di potenza e occupano un ruolo da protagoniste nel proprio segmento di appartenenza.

La quota delle PHEV di casa Jeep è del 18%, il marchio specializzato nell’off-road detiene la prima posizione in classifica tra le PHEV più vendute in assoluto.

La Jeep Compass 4xe è la PHEV più venduta sul mercato italiano, se consideriamo l’intera gamma, allora è il C-SUV più venduto in assoluto sia tra le endotermiche sia tra le elettrificate.

Anche la Jeep Renegade con la variante 4xe dotata di alimentazione ibrida plug-in è tra le più gettonate nel segmento B-SUV.

Alimentazione 4xe: per Jeep sinonimo di libertà

Se in passato qualcuno poteva storcere il naso sentendo parlare di alimentazione ibrida plug-in e off-road, con il lancio dapprima delle Renegade 4xe e Compass 4xe e successivamente con l’arrivo del Wrangler 4xe, il segmento del fuoristrada ha subito una scossa non indifferente perché mai come in questo caso, l’elettrificazione viene incontro alle esigenze di libertà e di natura.

Rispetto per l’ambiente, potenza disponibile sin da subito e anche all’occorrenza e una tecnologia che consente di abbattere notevolmente in consumi in autostrada, la tecnologia 4xe è divenuta così sinonimo di prestazioni, versatilità e sostenibilità.

E la nuova Jeep Avenger?

Proposta con alimentazione ibrida leggera e full electric, proprio in questa sua ultima variante ha conquistato il pubblico europeo, infatti è il B-SUV elettrico più venduto sul mercato italiano con una quota pari al 25 %.