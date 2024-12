Jeep si conferma un brand, dal punto di vista commerciale, in forte ascesa in Italia.

Nel mese di novembre 2024, ha conseguito risultati commerciali eccellenti. Jeep consolida così la sua posizione di leadership nel segmento dei B-SUV.

Secondo i dati forniti da Dataforce, nel mese di novembre il Marchio specializzato nel fuoristrada, ha conseguito un ulteriore balzo in avanti in termini di unità consegnate.

La Avenger è il SUV più venduto nei primi undici mesi dell’anno e anche nel segmento dei B-SUV elettrici, si posiziona tra i modelli più richiesti.

L’attuale gamma Jeep comprende quattro diverse tipologie di alimentazione:

• 100% elettrico

• 1.2 benzina da 100 CV

• e-Hybrid con cambio automatico

• 4xe a trazione integrale.

Jeep Renegade 4xe anche nell’esclusiva variante The North Face Edition

La The Nord Face Edition è realizzata in 4.806 unità e celebra l’altezza del Monte Bianco. Si caratterizza per esclusive finiture Summit Gold e motivi topografici, completa è la sua dotazione che include anche avanzate tecnologie di assistenza alla guida.

L’alimentazione 4xe è disponibile anche sui modelli Compass, Wrangler e Grand Cherokee. La possibilità di ricarica alla spina consente una notevole libertà di spostamento ma anche di attraversare zone a traffico limitato e ZTL, grazie alla possibilità di marciare in modalità full electric.

La Renegade è prodotta presso lo stabilimento di Melfi e si conferma, con la versione 4xe, tra i SUV ibridi plug-in più venduti a partire dal mese di gennaio 2024. Probabile, vista la mole degli ordini, che concluda l’anno mantenendo una posizione al vertice all’interno del suo segmento di mercato.