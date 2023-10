Jeep, è l'ora dei pneumatici invernali per andare dappertutto

Le coperture specifiche per la stagione esaltano le potenzialità - in off-rad e non solo - della gamma, da Compass al Grand Cherokee

Da pochi giorni, esattamente da domenica 15, è possibile montare pneumatici invernali (al netto di possibili eccezioni stabilite dalle amministrazioni locali). Una copertura la cui scelta - ricorda Jeep - consente di esprimere al meglio le qualità dinamiche di ogni vettura, anche se perfettamente tarata per le migliori prestazioni in fuoristrada. È molto importante dunque utilizzare coperture idonee alle condizioni climatiche, e gli pneumatici invernali sono preziosi alleati della sicurezza stradale, capaci di garantire direzionalità e tenuta di strada in condizioni ambientali particolarmente avverse, e offrendo prestazioni migliori per quanto riguarda la frenata, la salita e la discesa da una rampa innevata, la precisione nella sterzata, l’handling e il comfort su un percorso misto.

Gli pneumatici invernali sono importanti - continua il brand Usa - anche in abbinamento con le modalità di guida di modelli come il Jeep Compass 4xe, il best seller del marchio, modalità selezionabili tramite le funzionalità Selec-Terrain. E sempre gli pneumatici sono importanti per la trazione espressa da tecnologie come le 4xe Plug-In Hybrid, che nella Compass vede un motore a benzina da 1.3 litri con 180 CV e 275 Nm di coppia, abbinato a una unità elettrica all'avantreno per una potenza complessiva di 240 CV sull’allestimento Trailhawk e su S (da 190 CV su Limited, Night Eagle e Business Plus).

Ma la gamma 4xe - che include Renegade, Compass, Wrangler, Grand Cherokee - è anche sempre più apprezzata dai clienti italiani, che le hano attribuito la leadership domestica nel mercato Plug-In Hybrid. E nel progressivo annuo 2023, Jeep Compass 4xe non solo si conferma il veicolo Plug-In Hybrid in assoluto più venduto nel mercato italiano, ma è anche il C-SUV più venduto considerando tutte le motorizzazioni, sia termiche sia elettrificate.