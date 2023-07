Jeep protagonista agli Xmasters 2023 con la gamma 4xe

Jeep agli Xmasters 2023 schiererà i nuovi modelli elettrificati 4xe ed EV.

Si tratta dell’appuntamento più divertente nel panorama italiano, la Xmasters giunge alla sua dodicesima edizione e quest’anno vedrà la partecipazione di Roberto D’Amico, Campione di Surf, Jeep sarà presente con la sua gamma plug-in hybrid ed EV.

Un evento sostenibile a cui non poteva mancare un brand attento all’ambiente, Jeep viaggia spedita verso le zero emissioni con la filosofia “Zero Emissioni Freedom”, il brand intende diventare il leader mondiale nel segmento dei SUV elettrificati.

Jeep prevede l’introduzione di quattro SUV completamente elettrici in Nord America e in Europa.

La gamma si articola tra i modelli ibridi plug-in, le versioni 4xe e le EV, la Avenger è leader, SUV nominato anche Auto dell’Anno 100% elettrica.

Tra le attività più emozionanti dell’edizione Xmasters spiccano le attività in off road in riva al mare a bordo dei SUV Jeep con tecnologia ibrida 4xe, una gamma dotata di trazione integrale anche elettrica, la Compass e Renegade sono SUV di medie dimensioni, la Wrangler 4xe è il più potente, efficiente e sostenibile fuoristrada sostenibile, presente agli Xmasters anche la Grand Cherokee 4xe, il SUV più premiato al mondo, disponibile per la prima volta anche in versione elettrificata.

Jeep Avenger nel mese di giugno nel segmento delle Low Emission Vehicle, ha raggiunto una quota che sfiora il 14%.