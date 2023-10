Kawasaki Ninja 7 Hybrid: la prima moto ibrida nella storia

La nuova Kawasaki Ninja 7 Hybrid è la prima moto ibrida al mondo prodotta in serie.

Un obiettivo ambizioso, la nuova Kawasaki Ninja 7 Hybrid sarà disponibile a partire dall’inizio del 2024. È dotata di un motore bicilindrico parallelo da 451 cc, un quattro tempi raffreddato a liquido, il cambio è un manuale clutchless, a richiesta è disponibile anche quello automatico.

La potenza combinata del motore endotermico e di quello elettrico è di 43,5 kW, in presenza dell’e-boost arriva fino a 51,1 kW.

Kawasaki Ninja 7: una ibrida con prestazioni da sportiva

Le prestazioni della Kawasaki Ninja 7 sono del tutto simili a quelle di una 650/700 cc ma con una accelerazione da fermo paragonabile a quella di una 1.000 cc e un consumo da moto di piccola cilindrata.

Tre le modalità di guida: Sport-Hybrid, Eco-Hybrid ed EV, quest’ultima opzione consente di marciare a zero emissioni. Con l’Automatica Launch Position Finder viene inserita automaticamente la prima marcia quando la moto è ferma mentre con la Walk, sia in avanti che in retromarcia si procede a bassa velocità.

Il motore elettrico ha una potenza di 9 kW ed è integrato nel motore endotermico insieme in un telaio a traliccio, la batteria agli ioni di litio da 48V è posizionata in modo da ottimizzare i pesi.

La Kawasaki Ninja 7 è disponibile in una colorazione esclusiva con la parte bassa della carena in verde lime opaco e la carrozzeria argento e nera.

Una moto unica nel suo genere che unisce i pregi della propulsione elettrica al divertimento di quella endotermica, con tutta la versatilità di una guida rilassata e a zero emissioni quando in EV.