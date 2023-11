KGM presenta la Nuova Tivoli

La Nuova KGMobility Tivoli unisce stile, potenza e sicurezza in un unico pacchetto

Il brand coreano KGMobility (ex SsangYong), importato e distribuito in Italia unicamente dal Gruppo Koelliker, presenta la nuova Tivoli, il B-SUV che va ad arricchire l’offerta di mobilità di KGM in Italia.

La Nuova Tivoli è caratterizzata da un design sofisticato dal quale emergono chiaramente sia dal nuovo frontale anteriore elegante che le luci a LED.

Anche l’interno della Nuova Tivoli si presenta completamente incentrato sul conducente, dall’aspetto elegante e completamente integrato grazie a comandi intuitivi e strumenti interconnessi per un controllo ottimale.

Il motore che muova la nuova Tivoli è un GDI-turbo da 1,5 litri da 135 CV dotato di un cambio manuale a 6 marce che garantisce una maggiore efficienza dei consumi e prestazioni silenziose.

Disponibile nelle varianti pastello Grand White e metallizzato Iron Metal, Platinum Grey, Dandy Blue e Space Black, la Nuova Tivoli sarà in vendita presso i Koelliker Store a un prezzo chiavi in mano di euro 22.900.