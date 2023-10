KIA EV3 e EV4: concept rivoluzionari

KIA presenta le nuove EV3 e EV4, due concept car realizzati con materiali eco-compatibili, dalla vernice ottenuta con le radici dei funghi.

Il team di design CMF (Color, Materials, Finish) si è ispirato all’elemento naturale dell’Aria utilizzando materiali sostenibili che riducono l’impatto ambientale del veicolo, per la KAI EV3 sono state utilizzate strutture in fibra naturale anziché carbonio, per i sedili, ottenendo così come risultato una struttura leggera e sottile. Inedito anche il rivestimento ottenuto mediante l’applicazione della tecnologia 3D Knit che porta alla realizzazione di un effetto ottico tridimensionale che unisce la sensazione tattile data da una superficie morbida dovuta anche alla riduzione delle cuciture e giunzioni.

Il materiale scelto da KIA per la EV3 non è prodotto ma coltivato

Marília Biill. responsabile del design CMF di Kia: “L’utilizzo di micelio consente di replicare i processi presenti in natura al fine di ottenere prodotti e materiali sostenibili: la materia prima necessaria pu˜ essere coltivata in qualsiasi forma si desideri utilizzando uno stampo. Questa particolare metodologia che prevede l’utilizzo del micelio ancora in una fase iniziale e, come parte della strategia di sostenibilitˆ di Kia, stiamo collaborando con alcuni partner per accelerare lo sviluppo del materiale. Un giorno, coltivando i nostri materiali, saremo in grado di semplificare i processi, adattare le forme e, soprattutto, essere p vicini alla natura nella sua essenza”.

Nel progettare invece la EV4, KIA si è ispirata all’elemento Terra, i tessuti interni sono in cotone riciclato al 100%, per la colorazione è stato usato del colorante di origine naturale composto da radici di robbia e gusci di noce, procedimento che consente di ottenere una gamma infinita di sfumature e tonalità.

I design della EV4 hanno anche deciso di ricorrere alle fibre di canapa, un materiale altamente sostenibile e facilmente modellabile, versatile da lavorare.