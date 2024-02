Kia EV9 2024 è stata selezionata tra le tre finaliste, Top Three in the World, in due categorie ai prossimi World Car Awards 2024.

La selezione proietta il grande SUV, 100% elettrico, di Kia nella fase finale per la conquista dei titoli di World Car of the Year e World Electric Vehicle.

Chi ha scelto di mandare Kia in finale sono stati oltre 100 giornalisti specializzati del settore automotive e tutti hanno riconosciuto il fascino del SUV di punta, completamente elettrico, di Kia.

I vincitori dei World Car Awards verranno premiati il 27 marzo 2024 all’International Auto Show di New York

La potenziale doppia vittoria che potrebbe delinearsi quest’anno per EV9 segnerebbe un traguardo unico nella storia di Kia che verrebbe dopo le vittorie ai World Car Awards nel 2020 con Telluride e nel 2023 con EV6 GT.