Kia EV9 premiata per la sicurezza con le cinque stelle Euro NCAP

I risultati fanno segnare un punteggio dell'84% per la protezione dei passeggeri adulti e dell'88% per i bambini

Kia EV9 ha ottenuto il punteggio più alto nei test svolti da Euro NCAP, il principale organizzazione indipendente che in Europa valuta i profili di sicurezza dei veicoli.

Kia EV9 è stato valutato in quattro categorie diverse, mantenendo uno standard elevato durante tutte le fasi dei test. Ha fatto segnare l'84% relativamente alla protezione degli adulti, l'88% per i bambini, il 76% per gli utenti della strada vulnerabili, compresi i pedoni, e l'83% nella categoria ‘ safety assist ’.

Euro NCAP ha verificato le ottime prestazioni del sistema Automatic Emergency Braking (AEB).

Le altre caratteristiche di sicurezza evidenziate da EuroNCAP sono state il Lane Keeping Assistant (LKA) che corregge la traiettoria del veicolo e anche il sistema di assistenza alla velocità è stato valutato positivamente per la capacità di rilevare automaticamente il limite di velocità della strada che si sta percorrendo.

L' Electric-Global Modular Platform ad alta resistenza (E-GMP) di EV9 ha ulterioremnet contribuito alle cinque stelle.