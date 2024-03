La giuria specializzata del Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) ha eletto Kia EV9 “World's Best Car for 2024’”.

75 giornaliste specializzate del settore automotive, provenienti da 52 paesi di tutti i cinque continenti, hanno proceduto alla valutazione delle vetture in competizione con test molto severi e su 63 concorrenti Kia EV9 è stata giudicata la migliore!

La giuria ha apprezzato il design innovativo, la tecnologia avanzata e la versatilità di EV9

Kia EV9 stabilisce con i suoi interni nuovi parametri di riferimento grazie ad un abitacolo a sette posti e un design innovativo. La giuria ha votato EV9 come la novità rivoluzionaria del mercato dei veicoli elettrici.

In particolare sono state poste in evidenza la versatilità e le prestazioni del modello di punta di Kia, in particolar modo nelle difficili condizioni invernali, insieme agli interni spaziosi e alle prestazioni degne di nota.