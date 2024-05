Kia EV9 è stata premiata con il prestigioso premio “Best of the Best” Product Design 2024 nella categoria Auto e Moto, ai Red Dot Awards.

“ EV9 è un veicolo elettrico dallo spirito audace e autentico da SUV che vuole oltrepassare i confini tradizionali del design, ma non solo, anche della versatilità, della connettività e della responsabilità ambientale. Ricevere il premio Red Dot 'Best of the Best' è immensamente gratificante, non solo per il team di progettazione Kia, ma anche per tutti i nostri colleghi a livello globale, e dimostra la nostra continua determinazione nel proporre soluzioni innovative e stimolanti", ha dichiarato Karim Habib, Executive Vice President and Head of Kia Global Design.

Il Red Dot: ‘Best of the Best’ award viene assegnato esclusivamente ai modelli più all’avanguardia

Ogni anno una giuria di esperti internazionali seleziona i progetti in base alla qualità del design e al grado di innovazione. Quest’anno, la giuria ha riconosciuto la potenza creativa della filosofia di design “Opposites United” di Kia, esaltando lo straordinario design esterno di EV9.