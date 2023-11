Kia presenta il SUV del futuro

Kia presenta in Italia il nuovo EV9, un nuovo EV che segna nuovi benchmark per il segmento degli E-SUV.

Costruito sulla Electric Global Modular Platform (E-GMP), piattaforma specifica di Kia per i veicoli 100% elettrici, EV9 segna un nuovo posizionamento grazie sia al suo design esterno che al suo spazio interno davvero generoso con ben tre file di sedili, in cui tutti gli occupanti possono rilassarsi e intrattenersi come in una confortevole e tecnologica suite.

Si tratta di un E-SUV dotato di una notevole autonomia di guida fissata a ben 563 chilometri che viene completata dalla possibilità di ricarica ultraveloce capace in soli 15 minuti di fa recuperare 249 km.

La versione a trazione posteriore ha un motore da 149,5 kW in grado di erogare una coppia massima di 350 Nm. Con una velocità massima di 185 km/h mentre la versione a trazione integrale (AWD) è alimentata da due motori elettrici da 141 kW con una coppia massima di 350 Nm sia all’anteriore che al posteriore.

Questa motorizzazione è capace di spingere Kia EV9 da o a 100 km/h in soli 5,3 secondi, con un’autonomia di 505 km nel ciclo WLTP.

Esternamente sul frontale spicca l’ultima generazione del Digital Tiger Face di Kia. I distintivi fari a LED che si distinguono per essere sottili e orizzontali.

EV9 è dotato di un abitacolo minimalista per un’esperienza intuitiva.

Seduti al volante ma forse meglio nella fila posteriore lo spazio a disposizione è enorme, EV9 è dotato infatti di tre file di sedili ed è disponibile sia nella configurazione a sei posti che in quella standard a sette posti. Tutti i sedili dispongono di prese USB-C.

Oltre ai sedili relax della prima fila, per i passeggeri della seconda fila c'è la possibilità di ruotare a 180° i sedili rendendo la EV9 un vero e proprio salotto viaggiante.

Kia EV9 introduce materiali per gli interni ecologici come il Bio-Polyurethane, il PET riciclato e IL TIPO.

A bordo di EV9 l’utente potrà usufruire di tutte le ultime tecnologie, presenti per avere la massima visione di tutte le informazioni un display panoramico, Panoramic Wide Display, da 12,3 pollici collocato davanti al conducente, uno schermo di infotainment da 12,3 pollici e da un sistema di climatizzazione con ulteriore schermo da 5,3 pollici.

Per gli amanti della musica, Kia EV9 offre un impianto Meridian Premium Sound System con 14 altoparlanti e un potente amplificatore.

Kia EV9 è dotato di un ampio ventaglio di sistemi ADAS di assistenza alla guida per un elevato standard di praticità e di sicurezza su strada. Sulla vettura possiamo disporre dell'ultima generazione di Highway Driving Assist 2, compreso nella dotazione di serie. HDA 2 comprende Lane Following Assist 2 (LFA 2) con Hands On Detection (HoD) e SCC Smart Cruise Control.

Da segnalare la presenza di altre dotazioni di sicurezza come il Lane Following Assist 2 - Blind View Monitor (BVM) e Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA) e Driver Attention Warning (DAW).