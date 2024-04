Kia presenta alla Milano Design Week 2024 il suo Design Cultural Communication Project.

Per l'occasione i più rinomati artisti esporranno inediti lavori ispirati alla filosofia di design "Opposites United" di Kia al Museo della Permanente di Milano dal 15 al 21 aprile.

L’edizione di quest’anno si evolverà attraverso il dialogo che avverrà attraverso tre diverse tipologie di installazione artistica: Personal and Collective, Tangible and Intangible, Finite and Infinite.

Le opere d'arte innovative e coinvolgenti stimolano la creatività e l'immaginazione per oltrepassare i confini ed ampliare le proprie visioni

L’evento di quest’anno di Kia rappresenta un invito a un nuovo mondo di sensazioni per oltrepassare confini e convenzioni.