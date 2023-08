KIA Sorento 2024: oltre che un semplice facelift

KIA Sorento 2024 ha ricevuto una serie di upgrade stilistici e tecnici.

A distanza di tre anni dal lancio della quarta generazione della nuova KIA Sorento, il SUV coreano continua nella sua costante evoluzione, mostrandosi in anteprima in Corea.

Ha dimensioni importanti e un bagaglio tecnologico notevole, la nuova Sorento rappresenta appieno il linguaggio stilistico del nuovo corso del Marchio coreano. Il frontale si caratterizza per la presenza di una nuova coppia di gruppi ottici a LED, più sottili e a sviluppo verticale, nuovo è anche il paraurti anteriore, modificato anche il cofano perfettamente in linea con il muso.

La nuova KIA Sorento ricalca diverse soluzioni stilistiche introdotte sulla Picanto ed EV9

Uno stile che parte dalla versione d’accesso alla famiglia KIA per crescere sino alla EV9, passando per la rinnovata Sportage e Sorento, soluzioni che privilegiano l’equilibrio stilistico e la dinamicità senza per questo non puntare sull’originalità.

Sulla nuova Kia Sorento sono stati modificati i cerchi, ora dal design più aerodinamico, sono disponibili nuove colorazioni carrozzeria, come diversi gli aggiornamenti tecnologici.

All’abitacolo si respira aria premium, la plancia è dominata da un doppio schermo da 12,3 pollici, una striscia a LED ripercorre pancia e pannelli portiera in perfetto stile EV6.

Novità assoluta è la presenza di un inedito sistema di autenticazione delle impronte digitali situato sulla console centrale che consente al proprietario della vettura di avviare l’auto e di attivare i pagamenti tramite sistema centrale.

Nuove le opzioni per i rivestimenti interni, oltre le motorizzazioni ibride prevista anche la possibilità di scegliere in alternativa alla trazione anteriore la integrale 4WD.