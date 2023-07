KIA “The Limitless Brochure” vince due Red Dot Awards

Il progetto The Limitless Brochure di KIA Italia vince due Red Dot Awards

Si chiama “The Limitless Brochure” il progetto di KIA Italia che la scorsa edizione dei R”ed Dot Awards: Brand & Communication Design” si è aggiudicato due riconoscimenti nella categoria “App” e “Interface and User Experience”.

Un progetto che ha avuto inizio con la EV6 GT e che verrà esteso al resto della gamma e che prevede in luogo della tradizionale brochure cartacea un innovativo sistema che sfrutta la tecnologia 3D e realtà aumentata, consentendo al cliente di configurare la vettura a proprio piacimento e di utilizzarla all’interno di una realtà di gaming con comandi facciali, per un’esperienza altamente coinvolgente.

Il cliente può così entrare nel mondo della EV6 GT in modo intuitivo e semplice, simulando persino di parcheggiarla all’interno del proprio garage.

Limitless Brochure di KIA Italia è uno strumento interattivo

Ha il vantaggio della comunicazione in tempo reale ed è in linea con le tematiche del rispetto ambientale, perché consente un sensibile abbattimento dei costi vista l’importante riduzione della carta necessaria per stampare le brochure.

Giuseppe Mazzara, Marketing Communication & CRW Director di KIA Italia ha dichiarato: “Limitless brochure rappresenta pienamente il nuovo approccio di KIA, con l’obiettivo di fornire al proprio cliente un’esperienza moderna, intuitiva, coinvolgente, connessa e sostenibile proprio come la nostra gamma di prodotti e servizi di mobilità”.