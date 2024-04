Kia vince Car Design Award 2024 per il Brand Design Language

La Milan Design Week ha visto l'annuncio dei vincitori del Car Design Award edizione 2024 che ha visto Kia Corporation trionfare per il suo ‘Brand Design Language’. Un riconoscimento che va a premiare la nuova e rivoluzionaria filosofia di design, ‘Opposites United' che si inquadra nell'ambito del rilancio del brand avvenuto nel 2021. Si tratta - ricorda Kia- di una filosofia basata su tre concetti fondamentali - tensione, armonia e dinamismo – di ispirazione per nuove prospettive e nuove idee e che in linea con la visione di fornire soluzioni di mobilità sostenibile, rafforza le idee di design e di valore per il cliente. La giuria ha voluto premiare "un approccio anticonformista con l’obiettivo di introdurre un cambiamento, senza timore di correre alcun rischio. I nuovi modelli Kia, al primo sguardo sorprendenti, rompono gli schemi con i parametri estetici consolidati, per introdurre un linguaggio formale totalmente nuovo e moderno. Un’innovazione incessante che definisce una nuova identità".

Tra i nuovi modelli Kia premiati di recente per il loro design il SUV EV9, totalmente elettrico, insignito con due dei premi automobilistici più importanti al mondo, tra cui il "World Car of the Year 2024" e il "North American Car, Utility e Truck of the Year 2024". '. Kia, sempre con EV9, si è aggiudicata anche il Gold Award agli iF Design Awards. "Nello spirito di Opposites United, Kia sfrutta le potenzialità del design per plasmare un futuro della mobilità che sia allo stesso tempo innovativo e sostenibile con l’obiettivo di rendere la vita delle persone più semplice e migliore”, ha dichiarato Karim Habib, Executive Vice President e Head of Kia Global Design, che ha ritirato il premio all'evento milanese.

Fin dalla sua nascita negli anni '80, il Car Design Award si è caratterizzato come riconoscimento globale per i team di progettazione delle più innovative concept car, dei migliori modelli di serie e del più rivoluzionario linguaggio di design complessivo. La giuria, composta da giornalisti specializzati automotive e da design di fama internazionale, ammette alla fase finale del premio unicamente 10 auto di serie e 10 concept car dell'ultimo anno, nonché il linguaggio del design di soli cinque brand. Nell’ambito della Milan Design Week, Kia ha anche presentato il Design Cultural Communication Project, ispirato alla filosofia di design Opposites United.