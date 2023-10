Koelliker conferma la partenership con la gamma KGM

Il Gruppo Koelliker rinnova la sua partnership avviata nel 2003 e si conferma importatore e distributore unico del brand coreano KGMobility in Italia (ex SsangYong).

“Quella tra Koelliker e KGMobility è una partnership che va avanti dal 2003, da quando SsangYong è entrata per la prima volta nel mercato italiano, proprio grazie alla lungimiranza del nostro Gruppo” ha dichiarato Marco Saltalamacchia, CEO & Executive Vice President di Koelliker. “Il legame tra le due aziende ha portato negli anni a risultati estremamente soddisfacenti, dovuti anche a vetture e prodotti che in Italia hanno riscosso successo grazie all’eleganza, alla tecnologia e alla sicurezza che li ha contraddistinti. Dopo il rilancio aziendale, questa notizia non può che renderci ancora una volta fieri ed orgogliosi di essere al loro fianco: KGMobility è un’azienda che guarda al futuro con ottimismo, ha alle spalle un bagaglio culturale ed un’esperienza pluriennale nel settore dell’automotive che lo rende ancora una volta il partner ideale con il quale continuare a scrivere la storia di Koelliker in Italia”.

Dopo un importante fase di risanamento aziendale, SsangYong Motor Company è diventata KGMobility.

L'azienda fondata nel gennaio 1954 con il nome Ha Dong-hwan, vanta una storia di 70 anni che l’ha reso il più antico produttore di veicoli della Corea e il più noto produttore di SUV del Paese. Oggi oltre il cambio del nome è stato introdotto il nuovo slogan del marchio "Go Different. KGMobility" che indica la nuova strada del futuro.

Il nuovo SUV Torres è equipaggiato con il motore benzina 4 cilindri turbo iniezione diretta da 1.5 litri capace di sviluppare 164 CV con una coppia di 280 nm. Torres è disponibile sia con trazione anteriore che con trazione AWD on demand che si inserisce automaticamente quando necessario.

Torres è all’avanguardia sia per quanto concerne il design degli schermi digitali, al suo interno troviamo un quadro strumenti da 12,5” totalmente digitale che prevede l’integrazione di Android Auto ed Apple CarPlay.

Il listino Chiavi in mano del Torres parte da 31.900€. Torres, come tutti i modelli KGM, gode di 5 anni di garanzia e assistenza stradale.

Nella gamma KGMobility troviamo come modelli anche la Korando presente sul mercato Italia con un motore diesel da 1,6 litri, a basso consumo di carburante, con una potenza massima di 136 CV e una coppia massima di 324 Nm con cambio automatico.

Altro veicolo distribuito sempre da Koelliker è il pick up Rexton Sports XL. Si tratta di furistrada estremamente robusto che fornisce eccellenti prestazioni sia nella guida su strada che in situazioni di fuoristrada estremo.

Rexton, è double cab 5 posti, questa particolare combinazione di veicolo sportivo e robusto (SUT - sports utility truck) consente a Rexton Sports XL di offrire stile, prestazioni e comfort a conducente e passeggeri, risultando molto versatile per il trasporto di carichi pesanti ed ingombranti.