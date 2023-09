Koelliker e Mitsubishi rinnovano la loro partnership

Koelliker e Mitsubishi hanno rinnovato la loto partnership, sodalizio che dura da 44 anni e che vede il Gruppo Koelliker importatore esclusivo del marchio giapponese in Italia.

Era il 1979 quando Koelliker e Mitsubishi proposero sul mercato italiano le prime automobili con il Marchio giapponese, dalla Mitsubishi Pajero alla L200, dalla Colt alla ASX, senza tralasciare la Space Star e la Eclipse Cross.

Sono più di 400.000 Mitsubishi quelle che il Gruppo Koelliker ha venduto dal 1979 ad oggi, un binomio di successo che ha segnato negli anni la storia dell’automotive.

In Italia oggi Mitsubishi conta un parco circolante di oltre 250.000 veicoli

Più di 70.000 Pajero ed L200 circolano in Italia, mentre sono 20.000 le Colt immatricolate nel nostro paese e 25.000 le ASX.

Entro la fine del 2023, presso le concessionarie del Gruppo Koelliker sarà anche possibile acquistare la nuova Mitsubishi ASX, il crossover compatto di nuova generazione che offre una notevole dotazione di sicurezza e avanzati sistemi di assistenza alla guida, modello proposto in Italia con cinque motorizzazioni per soddisfare ogni esigenza di mobilità del cliente.

Nei prossimi giorni a Berlino sarà presenta anche la nuova Mitsubishi Colt, compatta introdotta in Europa per la prima volta nel 1978 e venduta in oltre 1.2 milioni di unità, modello che sarà commercializzato in Italia entro fine anno.

Nel 2024 è previsto anche l’arrivo del nuovo Outlander PHEV, un SUV con alimentazione ibrida plug-in dal design completamente inedito.

“Il rinnovo della partnership è per noi di Koelliker motivo di grande orgoglio; e non solo perché Mitsubishi continua a vedere in noi un partner solido sul quale poter sempre contare, ma soprattutto perché conferma l’importanza strategica del mercato italiano” ha affermato Marco Saltalamacchia, CEO & Executive Vice President del Gruppo Koelliker. “Le difficoltà, le sfide e le scommesse affrontate negli anni, oggi possiamo dire di averle tutte vinte. La fiducia che il cliente ha riposto e continua a riporre in noi, ci spinge a fare sempre di più, e sempre meglio. È anche questo che ci ha spinti a mettere sul tavolo un nuovo progetto ambiziosissimo, come quello del Koelliker Hub: vogliamo continuare ad offrire ai clienti il massimo, sotto ogni punto di vista. I modelli di successo e di eccezionale qualità quali quelli Mitsubishi - come tutti quelli che importiamo in Italia da più di 87 anni - meritano uno spazio innovativo. E con il nuovo Hub siamo sicuri di poter offrire ancora di più ai nostri clienti”.