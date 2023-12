Koelliker e Mobilize Financial Services annunciano una partnership strategica

Si tratta di un accordo che arriva dopo il recente rinnovo del sodalizio tra Koelliker e Mitsubishi per il mercato Italia. Il Gruppo Koelliker, infatti, distribuisce il brand Mitsubishi Motors Company da 44 anni, ovvero da quando nel 1979 è stata costituita la Mitsubishi Motors Automobili Italia (MMAI).

La partnership tra Mobilize Financial Services e Koelliker nasce con la distribuzione della Microlino, questo ulteriore passo in avanti arricchisce la gamma dei marchi gestita da Mobilize Financial Services e comprende sia i finanziamenti Finimport che all'ingrosso e al dettaglio.

Marco Saltalamacchia, CEO & Executive Vice President di Koelliker ha commentato: “Come azienda da sempre attenta ai temi di sostenibilità e innovazione nel settore della mobilità, non avremmo potuto scegliere partner più vicino a noi in termini di vision ed obiettivi. Con Mobilize Financial Services si è creato fin da subito un legame, rafforzato dai risultati ottenuti dalla prima attività incentrata sulla nostra Microlino. Il 2024 sarà un anno interessante, che avremo modo di vivere fianco a fianco con l’obiettivo di riuscire a rispondere sempre meglio alla domanda del consumatore.”

Fabrizio Ruggiero, Direttore Generale di Mobilize Financial Services ha detto: "Siamo molto contenti di poter annunciare l’inizio di questa nuova partnership con il Gruppo Koelliker a sostegno della commercializzazione della marca Mitsubishi in Italia.

A partire da Gennaio 2024, Mobilize Financial Services attraverso il Gruppo Koelliker e la sua rete di concessionari, metterà a disposizione della clientela finanziamenti e servizi con il marchio commerciale Mobilize Financial Services. Questo accordo conferma il nostro impegno e la nostra ambizione di affermarci tra i maggiori player dei servizi finanziari nel settore automotive al fine di supportare la transizione energetica ed i nuovi bisogni di mobilità dei nostri clienti.”