Koelliker pioniere in Italia della mobilità sostenibile e intelligente, torna per la seconda volta al Transpotec, presentando una novità in anteprima europea, il nuovo Maxus eDeliver 5.

Un veicolo dalle dimensioni compatte e dal design accattivante, il nuovo eDeliver 5 è stato pensato per muoversi liberamente e agevolmente in città e negli spazi ristretti delle ZTL.

Massimo comfort per un van elettrico che si caratterizza per una portata significativa. Tre posti in cabina, doppia porta laterale scorrevole e un motore elettrico che eroga quasi il 20% in più di potenza rispetto alla concorrenza.

Il Maxus eDeliver 5 è disponibile in due altezze per una capacità di carico, a parità di ingombro a terra, che varia dai 6,6 ai 7,6 cm3. La sua portata massima è di 1.200 kg.

Le novità Koelliker al Transpotec 2024

Non solo l’eDeliver 5 al Transpotec, tra i veicoli in esposizione anche il Maxus eDeliver 9, modello leader nel segmento tra i BEV large van. Ha un’autonomia fino a 405 km nel ciclo WLTP City e un vano di carico che varia da 9,7 a 12,3 cm3 per una portata fino a 1.410 kg.

L’eDeliver 9 si caratterizza anche per un design elegante. Nel frontale i gruppi ottici Full LED sono dotati di attivazione automatica. Sette le configurazioni disponibili che variano in base alla topologia e alla capacità della batteria.

Altra novità di rilievo presente allo stand Koelliker è il Maxus eDeliver 7.

Un innovativo furgone elettrico, la cui aerodinamica è stata disegnata per ottimizzare i consumi. Ha un’autonomia fino a 485 km nel ciclo WLTP City e una capacità di carico di 1.200 kg.

L’eDeliver 7 rappresenta un crossover che inaugura un nuovo filone grazie alla sua portata da large van e alle dimensioni da mid-size van. È offerto con due passi, due altezze e due pacchi batteria fino a 88 kWh.

Maxus Pick-Up 4x4 full electric GST

Arriverà entro fine anno una delle novità più attese della gamma Maxus. È il nuovo pick-up full electric GST dotato di un doppio motore da 150 e 250 kW.

Rappresenta un valido mezzo di lavoro grazie a una portata da 600 kg. La presenza della trazione integrale eleva la sicurezza su strada e in off-road.

Ha angoli di attacco, uscita e dosso tipicamente da fuoristrada.

“La nostra partnership con Maxus è iniziata solo tre anni fa ma è rapidamente diventata una storia di successo. Questo ci ha portati da un lato a competere con marchi di grande tradizione e presenza sul mercato italiano, e dall’altro ad essere oggi i primi in Italia nei veicoli commerciali full-electric” ha dichiarato Marco Saltalamacchia, Executive Vice President & CEO del Gruppo Koelliker. “Oggi, grazie alla nostra distribuzione capillare e all’offerta variegata del brand - che oltre ai veicoli elettrici presenta anche versioni diesel - abbiamo portato Maxus nella top 20 del mercato”.