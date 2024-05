Koelliker protagonista all’Automotive Dealer Day con Redrive.

Presentato lo scorso anno per rivoluzionare il mercato dell’usato, Redrive è protagonista assoluto dell’edizione 2024 dell’Automotive Dealer Day.

Un market place fisico e digitale che offre la possibilità alle concessionarie ma anche ai clienti privati, di comprare e vendere facilmente. Redrive facilita di fatto l’incontro tra domanda e offerta attraverso tool specifici in grado di analizzare il mercato e di quotare i veicoli con due differenti algoritmi di valutazione per gestire il cross-sellino attraverso l’integrazione con il CRM e gli strumenti digitali della Koelliker.

Redrive: vantaggi competitivi per le concessionarie

La novità assoluta di Redrive è il Digital Passport, un certificato digitale che riporta le principali informazioni di un veicolo, dal modello all’anno, dal chilometraggio all’allestimento e a tanto altro. Per i veicoli elettrici, riporta anche lo stato della batteria e il numero dei cicli di ricarica.

I dati raccolti vengono riportati e memorizzati su Portable Blockchain. Non sono modificabili e accessibili unicamente attraverso un QR Code.

Una novità importantissima per il mercato dell’usato perché di fatto autentica la provenienza la reale percorrenza di un veicolo di seconda mano.

Koelliker all’Automotive Dealer Day di Verona non ha presentato solo Redrive ma anche esposto la new entry di casa Mitsubishi Motors, la nuova ASX. Un B-SUV progettato per gli automobilisti che amano lo stile e sono attenti alla connettività e al design.