KTM 450 Rally Replica: un DNA Racing

KTM 450 Rally Replica è un modello che nasce grazie all’esperienza che il Marchio austriaco ha maturato nelle massime competizioni rally mondiali.

Sviluppata direttamente dal reparto Ricerche & Sviluppo di KTM, la 450 Rally Replica è una moto affidabile e performante, progettata in collaborazione con i più forti rider del mondo tra cui l’argentino Kevin Benavides, vincitore della Dakar 2023.

Sfoggia una componentistica che è stata testata nelle condizioni più impegnative, dalla sabbia rovente del deserto alle pietraie, per le sospensioni KTM si è affidata alla WP XACT Pro Components costruite per assorbire i colpi alle alte velocità così come i piccoli ostacoli.

Il propulsore della KTM 450 Rally Replica è un monoalbero leggero e affidabile

L’alimentazione si affida all’esperienza della Keihin e alle mappature affinate in gara, la trasmissione Pankl a 6 marce, la stessa presente sulle moto ufficiali così come il telaio in acciaio al cromo-molibdeno.

Stefan Huber, il Technical Manager di KTM Rally ha dichiarato: “La KTM 450 Rally Replica è di fatto un’estensione del nostro programma di sviluppo ufficiale ed è la scelta di innumerevoli piloti impegnati in gare come la Dakar. Questa moto è READY TO RACE dalla nascita ed è già equipaggiata con tutto ciò che serve per arrivare al successo ad alti livelli. È stata sviluppata sulla base delle moto del Red Bull KTM Factory Racing Dakar Rally Team e molti piloti fanno affidamento su di lei per raggiungere i propri obiettivi”.

KTM 450 Rally Replica sarà realizzata in soli 80 esemplari