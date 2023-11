KTM lancia a EICMA la nuova 990 DUKE 2024

Il 2024 segna I 30 anni di DUKE e la nuovissima KTM 990 DUKE entra in gamma con tutta l’energia e la carica tipiche del Brand austriaco.

La mission è di diventare la NAKED 1.000 più performante che esista.

Il motore LC8c della 990 DUKE deriva da quello utilizzato sulla 890 DUKE R: la cilindrata è stata portata a 947 cc e sono stati adottati nuovi pistoni, nuove bielle e un nuovo albero motore.

Tutto ciò ha contribuito a portare la potenza a ben 123 CV con 103 Nm di coppia, a fronte di un peso totale di soli 179 kg.

Il faro invece dispone di serie della funzione “Coming Home”: resta quindi acceso per qualche secondo dopo che il tasto di avviamento è stato portato su “off

La KTM 990 DUKE è disegnata intorno ad una ciclistica leggera a tutto vantaggio di una guida super dinamica.

Seduto in sella il pilota può godere di un cruscotto TFT da 5” dotato di vetro arrotondato e antigraffio, che fornisce tutte le informazioni di cui si può avere bisogno. La grafica e la struttura dei menu sono state riviste per accedere a modalità di letture intuitive e per dare informazioni utili come la possibilità di visualizzare l’angolo di piega e il TRACK mode opzionale, completo di cronometro per il tempo sul giro e statistiche di telemetria.