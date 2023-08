KTM nuova gamma 125 e 390 Duke 2024

Il marchio motoristico austriaco presenta la nuova gamma 125 e 390 Duke 2024: si tratta del cambiamento più importante per le KTM Duke

KTM presenta importanti aggiornamenti sulla gamma 125 e 390 Duke 2024.

Sia la piccola naked da 125 cc che la più prestante 390, sono state completamente riprogettate, dalla ciclistica ai motori, fino allo stile, il tutto sempre restando fedeli ai canoni tipici che ci si aspetta da una KTM Duke.

La nuova KTM 390 Duke 2024 è totalmente nuova ed è dotata di sospensioni WP Apex regolabili. Il serbatoio e la cover radiatore rispetto alla sorella minore 125 sono più sviluppate, nuova è anche la forma della sella impreziosita dalla banda color Arancio Metallico Elettronico, inedite le luci a LED incastonate nella mascherina del faro anteriore.

Anche la KTM 125 Duke 2024 riceve importanti novità a cominciare dal serbatoio, ora più snello, fino alle grafiche a texture incise al laser sull’interno delle appendici serbatoio.

Notevole è stata l’attenzione posta dagli ingegneri KTM per quanto concerne l’ergonomia, la Duke 2024 ha una seduta più bassa rispetto alle precedenti generazioni, il tutto non ha penalizzato agilità e feeling di guida.

Il telaio è realizzato in due parti e composto da un traliccio principale in acciaio e da un telaietto in alluminio pressofuso, nuove anche le piastre forcella, queste ultime con un diverso offset al fine di regalare al pilota un controllo ancora maggiore e una stabilità senza precedenti.

Al retro totalmente nuovo è il forcellone in alluminio, più leggero rispetto al passato, ora si sviluppa attorno all’ammortizzatore, soluzione che ha consentito anche l’adozione di un nuovo silenziatore.

Sia la KTM 125 Duke che la 390 Duke 2024 calzano pneumatici Michelin

La 125 Duke 2024 adotta una forcella WP Apex da 43 mm di diametro e 150 mm di esclusione, sulla 390 Duke 2024 la forcella WP Apex 43 a cartuccia aperta prevede cinque possibilità regolazioni.

Al retrotreno è presente un monoammortizzatore WP Apex, sulla 390 Duke 2024 è provvisto di pistone separato con regolazione a mano e ritorno su 5 click e precarico regolabile mediante una chiave specifica.