La Dacia Spring si rinnova dopo 2023 da record

Dopo un 2023 da record con 61.803 unità vendute nel mondo pari a +26,4%, Dacia Spring - che nel nostro paese ha già raccolto quasi 11 mila clienti - si rinnova adottando il nuovo corso stilistico della Casa, inaugurato dall'ultima generazione di Duster. Il nuovo stile forte e deciso spicca all’interno, dove tutti i componenti sono stati ridisegnati, ma anche all’esterno, dove il tetto è l’unico elemento della carrozzeria rimasto invariato rispetto al modello precedente.

Disponibile in una gamma di 6 tinte, tra cui le inedite Rosso Mattone e Beige Safari, vanta un versatile Media Control, di serie sull’allestimento Expression, mentreil sistema Media Nav Live, di serie sull’allestimento Extreme, prevede un grande touchscreen centrale da 10” che comprende navigazione connessa per 8 anni con info traffico in tempo reale e mappe dell’Europa sempre aggiornate. Consente, inoltre, di gestire in modalità wireless le funzioni Apple CarPlay e Android Auto. Nuovi dispositivi di assistenza alla guida - dai sistemi di frenata d'emergenza a quelli di riconoscimento della segnaletica - sono affiancati dal pulsante My Safety che permette di accedere velocemente alla gestione degli ADAS preferiti.

Confermata l’autonomia di 225 km in ciclo combinato (WLTP), con due motorizzazioni da 45 e 65 Cv (la prima disponibile solo in allestimento Expression). Con una massa a vuoto di 984 kg nell’allestimento di vertice Extreme, Nuova Spring - con un listino che parte da 17.900 euro - è l’unica auto 100% elettrica in Europa a pesare meno di una tonnellata, dato che favorisce consumi contenuti al di sotto dei 14,6 kWh/100 km.