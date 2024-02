La nuova Fiat 500 elettrica sbarca negli Stati Uniti ed è subito un successo. La versione RED arriverà nelle concessionarie Fiat americane entro il mese di marzo nel frattempo la piccola torinese ha fato registrare il sold out.

In meno di una settimana l’italiana ha già conquistato il consenso degli automobilisti americani. Venduta in tutto il mondo in poco più di 180.000 unità, la Fiat 500 Elettrica è tra le protagoniste del piano strategico “Dare Forward 2030” del Gruppo Stellantis.

Per Oliver Francois la 500 elettrica riveste un ruolo rilevante nella transizione verde delle città, sta di fatto che l’EV italiana avrà anche il compito, tra l’altro, di risollevare le sorti di Mirafiori.

Negli Stati Uniti il suo successo è dovuto, seppur parzialmente, alla possibilità per gli acquirenti, di beneficiare di un credito fiscale di 7.500 dollari oltre ad altre agevolazioni concesse dalle competenti autorità locali e statali volte a favorire la diffusione delle EV sull’intero territorio americano.

Fiat 500 elettrica: minore autonomia per il mercato americano

Seppur il pacco batteria sia lo stesso della versione commercializzata in Europa, si tratta di un’unità da 42 kWh, l’autonomia è di circa 60 km in meno rispetto ai 320 km dichiarati da Fiat per il nostro mercato. Già è dovuto principalmente al differente parametro utilizzato, in Europa è in vigore il “ciclo WLTP” mentre in America il ciclo di omologazione è quello EPA.

In merito alla questione Mirafiori e Cinquecento è intervenuto anche Carlos Tavares, CEO del Gruppo Stellantis, il quale ha affermato che il successo della 500 elettrica negli USA consentirà anche allo storico stabilimento torinese di ritornare alla produzione