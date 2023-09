La Jeep Wrangler entra nel club '5 milioni', successo ininterrotto dal 1987

La Jeep Wrangler entra nel club ristretto dei '5 milioni': è stata infatti venduta negli Stati Uniti a un cliente del New Jersey la cinquemilionesima unità del Suv dell'iconico brand americano. Il traguardo suggella il successo ininterrotto di un modello introdotto nel 1987, per sostituire la CJ restando nel solco dalla progenitrice, la Willys MB del 1941. Da allora si sono succedute quattro generazioni di Wrangler, via via più raffinate ma senza perdere nulla del Dna originale

La primissima Jeep Wrangler, con il codice modello YJ, è entrata in produzione 37 anni fa presso lo stabilimento di American Motors Corporation. La YJ ha venduto 630.000 unità tra il 1987 e il 1995. È stata seguita dalla TJ nel 1996, dalla JK nel 2006 e dalla JL nel 2017; ogni nuova generazione è stata progettata per essere ancora più raffinata e confortevole per l’uso quotidiano, fornendo al contempo ai clienti un mezzo performante in fuoristrada e immediatamente riconoscibile .

Questa Jeep ha conquistato il cuore degli europei anche grazie alle innumerevoli serie speciali che si sono susseguite negli anni. Tra queste, la “10th Anniversary”, la “Golden Eagle” e la “Backcountry”, per citare alcune delle più popolari. Nel 2021, poi, debutta in Europa la Wrangler 4xe Plug-in Hybrid - la Wrangler più performante, potente, efficiente, sostenibile, tecnicamente avanzata e connessa mai introdotta sul mercato europeo - che viene premiata con prestigiosi riconoscimenti continentali, tra cui “4x4 dell’anno 2022” assegnato dall'autorevole rivista francese “4x4 Magazine”. Non solo: nello stesso anno Jeep Wrangler 4xe è stata eletta migliore 4x4 per il premio Women’s World Car of the Year. Il cliente della Wrangler numero 5 milioni riceverà 5.000 dollari di Jeep Performance Parts by Mopar e i vantaggi dell'assistenza clienti Jeep Wave a vita, che comprende la manutenzione programmata, l’accesso a eventi esclusivi Jeep e un’assistenza clienti dedicata.