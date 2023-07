La nuova Sedan di AEHRA “scolpita dall’aria” nel segno del Made in Italy

La nuova Sedan firmata AEHRA è stata mostrata in anteprima mondiale al MIMO, all’Autodromo Nazionale Monza.

La super car elettrica sarà in produzione dal 2025 ma potrà essere già prenotata a metà 2024.

Il nuovo modello di AEHRA eredita la piattaforma EV ultra-avanzata e altamente flessibile del SUV, rispetto al SUV il team di designer guidato da Filippo Perini è stato in grado di “tirare ed estremizzare” linee e volumi, sfruttando ancor più il concetto del monocorpo.

”Vista di profilo – spiega Filippo Perini Chief Design Officer di AEHRA - l’auto è una linea ininterrotta dove gli spigoli sono quasi assenti. Un gioco di luci e ombre che ne scolpisce l’aspetto. La metà superiore rappresenta una forma pura e lineare che scorre elegantemente dal cofano al parabrezza, fino alla linea del tetto. Abbiamo deliberatamente creato una linea molto fluida, quasi come quella di un aereo. Si ha la sensazione che la Sedan scivoli nell'aria senza sforzo con grande efficienza, anche quando è ferma”.

la nuova Sedan firmata AEHRA è made in Italy al 100%

Le innovative soluzioni aerodinamiche della nuova Sedan AERHA sono funzionali anche a ottimizzare il raffreddamento e la gestione termica della batteria, che sarà realizzata ad hoc per questo modello dal Gruppo austriaco MIBA Battery Systems. Questo consentirà una grande efficienza e un’autonomia di 800 km.



"Con la berlina abbiamo avuto l’audacia e il coraggio di infrangere ogni limite, sfruttando le tecnologie più avanzate che l'industria automobilistica e aeronautica mondiale mettono a disposizione”, afferma il Co-founder, Presidente e CEO di AEHRA Hazim Nada. “Il SUV e la Sedan di AEHRA sono espressione di pura innovazione ed intendono inaugurare una nuova era della mobilità di alta gamma, elegante e senza emissioni. I modelli sono progettati e realizzati con tecnologie e materiali d’avanguardia. Presentata solo otto mesi dopo il debutto del SUV, la nuova berlina continua la missione strategica di AEHRA: portare su strada la migliore espressione del design italiano mai vista prima nel mondo dell’EV”.

Tutte quattro le portiere si apriranno con esclusiva apertura doppio falco.

Nel concepire gli interni il team di designer ha tratto spunto anche dal mondo dell'aeronautica, adottando soluzioni volte a ridurre il peso dei sedili, che saranno realizzati in alluminio, composito di fibra di carbonio riciclabile e pelle.

"Il design della berlina AEHRA si ispira a numerose fonti", continua Filippo Perini, Chief Design Officer. “L’Italia è un museo vivente. Arte, architettura, bellezza sono quotidianamente intorno a noi. Nel corso dei secoli, passione, disciplina e dedizione non hanno mai smesso di essere fonte di ispirazione, fornendo modelli per il design italiano di navi, mobili e gioielli, secoli prima che fosse concepita la prima automobile. Oggi abbiamo attinto a piene mani da questo straordinario patrimonio per disegnare ogni linea e dettaglio della berlina di AEHRA" .



Nuova Sedan AERHA all'insegna del lusso declinato per favorire la funzionalità.