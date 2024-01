La seconda vita delle auto usate in Italia

I primi 10 mesi dello scorso anno hanno visto il mercato dell’usato in Italia in crescita dell’8,7% (dati UNRAE), confermando l’importanza di questo segmento nel panorama della compravendita di veicoli.

CARFAX, fornitore leader in Europa nei servizi relativi alla storia dei veicoli usati, ha scattato una fotografia delle auto usate in Italia.

L’età media dei veicoli che gira per l'Italia si attesta a 12 anni e 6 mesi (dati Annuario Statistico 2023 di ACI).

La media si abbassa ancora di più, con veicoli usati che hanno dai 4 ai 6 anni per i brand BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, Ford e Alfa Romeo. Tra le auto di più vecchia immatricolazione, invece, rientrano molte Fiat che arrivano anche fino a 14 anni.

Marco Arban, Direttore del Business Development & Data Procurement di CARFAX in Europa, commenta così questi dati: “La panoramica che abbiamo ottenuto si riferisce alla ricerca di auto usate sul nostro portale. Se rapportiamo questi dati all’intero parco circolante otteniamo cifre impressionanti. Infatti, in Italia circolano 40 milioni di veicoli: se il 20% ha una storia di incidenti o danni, significa che ben 8 milioni di auto presentano rischi. Informarsi a fondo prima di acquistare un’auto usata, magari anche richiedendo un report come quello a disposizione sul nostro portale, permette di compiere scelte maggiormente consapevoli, basate sulla valutazione più esaustiva possibile di parametri rilevanti. Soprattutto, consente di tutelarsi maggiormente da rischi nascosti per un investimento significativo per i consumatori”.