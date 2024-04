Rallenta la spinta del mercato dei veicoli commerciali nel mese di marzo. Rispetto alla crescita a doppia cifra dei mesi precedenti, marzo segna +6,6% e 20.280 veicoli commerciali immatricolati.

“In tema di incentivi, il nuovo DPCM risulta essere al vaglio della Corte dei conti e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro la fine del mese di aprile. Auspichiamo un’accelerazione dell’iter per la piena operatività degli stessi, considerata la paralisi che si è generata sul mercato dei veicoli a zero emissioni, dimezzati come quota di mercato rispetto al primo trimestre 2023 (1,8% vs 3,6%)”, evidenzia il Presidente dell’UNRAE Michele Crisci.

“ A tal proposito – afferma Michele Crisci – continuiamo a sollecitare il Ministero ad adottare misure opportune per stimolare una più ampia partecipazione, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse stanziate, circa 360 milioni di euro, per lo sviluppo di un’infrastruttura di ricarica capillare anche sulle superstrade, secondo quanto stabilito dagli obiettivi indicati dal PNRR (almeno 7.500 infrastrutture di ricarica superveloci)”.

Per il 2024 sono previsti bonus per i veicoli a zero emissioni sia a fronte sia senza rottamazione.

In tema di infrastrutture di ricarica – ricorda l’UNRAE - nel mese di maggio saranno resi operativi i due nuovi Bandi per la realizzazione di infrastrutture su strade urbane ed extraurbane.