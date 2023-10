Lamborghini Esperienza Giro: in Sicilia per celebrare i 60 anni del Marchio

Lamborghini Giro Esperienza ha celebrato i 60 anni del Marchio del Toro con una prestigiosa tappa in Sicilia.

Clienti provenienti da tutta Europa hanno potuto apprezzare la bellezza di paesaggi unici e luoghi storici mozzafiato, Lamborghini Giro Esperienza è un suggestivo tour che si svolge per quattro giorni lungo nove città.

Strade tortuose e uno sfondo di acque cristalline, il Lamborghini Esperienza Giro Sicilia è un tour emozionante.

La tappa siciliana ha visto toccare alcuni dei paesaggi più scenografici dell’isola, il tour partito dal prestigioso Verdura Resort di Sciacca per poi arrivare al Teatro Andromeda, un’arena all’aperto ispirata all’anonima costellazione, attorno al palco erano 365 gli elementi in legno, uno per ogni anno.

Il programma del Lamborghini Esperienza Giro Sicilia è poi proseguito con una visita alla cattedrale di Monreale e una tappa alle saline di Marsala.

A chiudere il Tour la celebre Valle dei Templi, riconosciuta come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO dove gli antichi templi ricordano quanto la Silva sia stata importante nella storia.

A conclusione di un tour suggestivo ed emozionante i partecipanti al Lamborghini Esperienza Giro hanno partecipato ad una cena organizzata presso i Chiostri di Sciacca dove lo chef stellato Pino Cuttaia accompagnato dall’Orchestra a Plettro Città di Taormina, una istituzione che vanta 120 anni di storia.

“Esperienza Giro Sicilia non offre solo il brivido di guidare le super sportive su strade emozionanti ma rappresenta un viaggio dei sensi, un’esperienza unica alla scoperta della tradizione enogastronomica dell’isola e della straordinarietà delle sue terre”.