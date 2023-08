Lamborghini Huracan Sterrato è una one-off che nasce per celebrare il 60° anniversario della Casa di Sant’Agata Bolognese.

In occasione della stagione estiva la Lamborghini apre la propria lounge nel cuore della Sardegna ed è proprio qui che la Huracan Sterrato Opera Unica viene esposta con i suoi colori iconici e brillanti.

Una carrozzeria dipinta a mano che si ispira al blu intenso del mare della Sardegna, il Blu Amnis è stato usato come prima base su cui sono stati realizzati diversi dettagli a mano con una seconda e una terza tonalità di Blu Grigo e Blu Fedra.

Lamborghini Huracan Sterrato Opera Unica: processo di verniciatura da oltre 370 ore

Stephan Winkelmann, Chairman e Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini ha dichiarato: “ Huracan Sterrato nasce dalla volontà di sfidare ciò che ci si aspetta e si da per scontato: è una supersportiva che va oltre le convenzioni. La one-off Huracan Sterrato Opera Unica compie un ulteriore passo in avanti e, in perfetto stile Lamborghini, attira su di sé ogni sguardo e si interroga sulla sua identità come forma d’arte. La bellezza e i colori della Sardegna sono da sempre fonte di incredibili emozioni per noi di Lamborghini. Questa è l’occasione perfetta per sperimentare un nuovo processo di verniciatura, esplorare a pieno le possibilità delle personalizzazioni Ad Personam e presentare poi questa speciale Sterrato a clienti e ospiti in quello stesso contesto che è stato fonte di ispirazione per questo effetto cristallo blu”.

Le protezioni passaruota della Huracan Sterrato Opera Unica sono rifinite in nero opaco, i cerchi sono dei Morus da 19 pollici, numerosi i dettagli in fibra di carbonio a vista, dai sedili sportivi ai pannelli delle porte e consolle centrale, quest’ultima impreziosita anche da dettagli in pelle Blu Delphinus.

La Lounge Lamborghini a Porto Cervo resterà aperta fino al 10 settembre con visite su appuntamento, presente anche una flotta di vetture del Marchio del Toro, tra cui anche una Huracan Tecnica e una Urus S, disponibili per test drive.