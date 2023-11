Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario celebra quel magico sodalizio tra la gamma stradale e il mondo del motorsport Lamborghini con una livrea dedicata e un kit performance.

La livrea della nuova Lamborghini Huracan STO SC10° Anniversario si ispira alla SC63, il prototipo ibrido che il marchio del Toro schiererà in occasione di una delle gare endurance più dure al mondo come la 24 Ore di Le Mans e la 12 Ore di Sebring a partire dalla stagione 2024.

I colori scelti per la livrea bicolore sono il “Verde Mantis” e il “Nero Noctis” abbinati a una fascia tricolore che attraversa interamente cofango e tetto. Immancabile il logo “10° Anniversario Squadra Corse” che celebra il Dipartimento Motorsport Lamborghini, team che vanta tre vittorie consecutive in classe GTD alla 24 Ore di Daytona e più di 50 titoli nella GT3.

La Lamborghini Huracan SC10° Anniversario monta un pacchetto completo in carbonio

Per gli interni è previsto un kit speciale per la pista, i sedili sportivi “Nero Ade” sono in Alcantara con cuciture “Verde Fauns” e dotati di cinture a quattro punti, come sulle già moderne auto da corsa è presente un rollbar in alluminio che protegge gli occupanti della vettura.

Il pianale è rivestito in fibra di carbonio, una placca sempre in materiale composito è posizionata sul parafiamma posteriore e certifica l’unicità della vettura.

Ottimizzata anche l’aerodinamica due gli inediti flickr anteriori in carbonio montati sul cofango che unitamente con l’ala posteriore, hanno un’incidenza di 3 gradi superiore rispetto al modello di serie al fine di incrementare il carico aerodinamico della vettura sia sull’anteriore che posteriormente.

Gli ammortizzatori sono regolabili su quattro vie, estensione e compressione sia ad alte che basse frequenze.