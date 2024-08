Lamborghini Revuelto Opera Unica è una versione esclusiva della supercar del Toro.

È realizzata dal Reparto Ad Personam con la collaborazione del Centro Stile della Casa di Sant’Agata Bolognese, la Lamborghini Revuelto Opera Unica è una one-off.

La livrea esterna richiama il caratteristico colore blu del paesaggio marino della Sardegna, un omaggio al luogo che ha ospitato l’anteprima mondiale.

Stephan Winkelmann, CEO della Lamborghini ha dichiarato: “Lamborghini Revuelto Opera Unica celebra l'innovazione, la creatività e l'arte intrinseca che si trovano nelle nostre supercar, che sono il cuore del marchio. I nostri clienti possono esplorare colori, dettagli, materiali diversi, ricami e finiture con il reparto Ad Personam. Il fine è quello di dar vita a una Lamborghini che sia veramente personalizzata. Questa Opera Unica porta la nostra creatività a un livello superiore, dimostrando tecniche di verniciatura e finiture interne che sono riservate ai pezzi unici. Un'opera d'arte che riflette il paesaggio marino distintivo e le emozioni di uno dei luoghi più belli d'Italia".

Per la particolare vernice esterna sono state necessarie oltre 475 ore di lavorazione, mentre per la finitura del ricamo dei sedili sono state necessarie 85 ore.

Tanti i dettagli personalizzati, come la copertura del pulsante Start/Stop.

Per la livrea esterna sono state realizzate tre diverse tonalità di blu, il Blu Tawaret per i pannelli anteriori ed il tetto, il Blu Cepheus utilizzato per creare un effetto sbiadito sui pannelli posteriori ed il Blu Okeanos per il cofano e lo splitter anteriore.

Le tre diverse tonalità di colore sono state combinate utilizzando la maestria artigianale del reparto Lamborghini Ad Personam.

Una personalizzazione che richiama il colore del mare della Sardegna e la luce che si riflette sulla sabbia e sulle pietre.

Per gli interni è stato invece utilizzato il Blu Delphinus in contrasto con il più chiaro Blu Amon sugli schienali dei sedili, sulle portiere e sui profili della console centrale.

La Revuelto è la prima supersportiva ibrida plug-in firmata Lamborghini

È spinta da un V12 capace di sviluppare 1015 CV abbinato a tre motori elettrici e ad un cambio a doppia frizione.

Il powertrain così composto, spinge la supercar del Toro ad una velocità massima di oltre 350 km/h, per una accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi.