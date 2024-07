Parte il Rinascimento Lancia, consegnata a Ivrea la prima Nuova Ypsilon

Il nuovo corso di Lancia è ufficialmente iniziato con la consegna del primo esemplare della nuova Ypsilon, una vettura in colore blu nella Edizione Limitata Cassina, che fa parte dell’esclusiva edizione di lancio della vettura, “1 di 1906”, composta da sole 1906 unità certificate e numerate, in omaggio all’anno di nascita del marchio. A fare da sfondo alla 'cerimonia' la concessionaria Nuova Auto Alpina di Ivrea, una delle 160 con cui il marchio - grazie ad una Corporate Identity completamente rinnovata, a nuovi processi e ad una forza vendita dedicata e certificata - accoglierà i propri clienti puntando su un servizio premium e su una coinvolgente esperienza in showroom.

Con la Nuova Lancia Ypsilon parte il posizionamento premium del marchio che si traduce infatti in un’esperienza in concessionaria con massima cura per i dettagli e attenzione ai bisogni dei clienti. La gamma della nuova city car dello storico marchio è disponibile in motorizzazione 100% elettrica ed ibrida, attraverso 3 diversi allestimenti: una gamma semplice che beneficia interamente degli incentivi statali in corso. La Nuova Ypsilon ha un prezzo di 20.900 euro nella versione ibrida, con gli incentivi statali in corso in caso di rottamazione di un veicolo fino a EU2, e un’offerta finanziaria in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia con 130 euro di rata mensile, comprensiva di 3 anni/30.000km di garanzia. Peraltro dopo l’Italia, Lancia sta portando avanti il suo ritorno in Europa: Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi sono i primi paesi europei in cui la Nuova Ypsilon verrà introdotta, seguiti in questi giorni da Francia e Spagna e, nel 2025, dalla Germania. Una rete totale di oltre 70 nuovi concessionari in 70 principali città europee.

“Oggi celebriamo un altro passo avanti nel piano di Rinascimento Lancia: un passaggio significativo per fare di Lancia un marchio desiderato, rispettato e credibile nel mercato premium europeo. A poche settimane dal porte aperte che ha dato ai clienti finali in tutta Italia la possibilità di ammirare e guidare la vettura, partono ufficialmente le consegne di Nuova Lancia Ypsilon su tutta Italia!” ha dichiarato Raffaele Russo, Premium Cluster Director del Mercato Italia di Stellantis.