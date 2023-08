Lancia procede nel suo Rinascimento

Lancia procede a passo spedito verso la sua rinascita, un cambio di immagine e posizionamento che raggiungerà il suo apice il prossimo anno, quando sarà presentata la nuova Lancia Ypsilon.

Nell’attesa di ammirare la futura e completamente inedita Lancia Ypsilon elettrica, procede il Rinascimento del Marchio Torinese, sono ad oggi 40 i concessionari italiani che hanno già implementato la nuova Corporate Identity, 13 le regioni italiane coperte.

Entro fine anno saranno 100 le concessionarie italiane Lancia a esporre il nuovo brand identity, l’obiettivo è quello di arrivare a coprire l’intera rete entro aprile 2024.

Lancia: grande successo per il primo show-room di Milano

A distanza di sei mesi dall’inaugurazione del primo show-room pilota di Milano, la nuova Corporate Identity Lancia è diventata realtà, sia all’interno che all’esterno delle concessionarie sono esposti il nuovo logo, lettering, colori e immagini, il nuovo Brand Experience ovvero la nuova esperienza per il cliente sarà sempre più immersa e premium.

Una Customer Experience che inizia dall’esterno dei nuovi punti vendita, vere e proprie boutique, dove tutto è all’insegna dell’eleganza italiana, dove il cliente viene accolto in un’area dedicata a Lancia e denominata “SALA”, dove è presente un esperto del marchio.

Ogni oggetto d’arredo è stato selezionato con cura, la collaborazione tra Lancia e Cassina è evidente, gli show-room del Marchio Italiano sono dei veri e propri salotti eleganti e accoglienti, pensati per offrire il benessere a coloro che li vivono.

Le vetture sono esposte al centro come se fossero sculture, l’intero ambiente è reso luminoso da luce naturale che entra dalle ampie finestre.

Raffaele Russo, Managing Director di Lancia Italia ha dichiarato: “All’interno delle nostre concessionarie abbiamo creato degli spazi dedicati Lancia che rappresentano appieno i valori del marchio, con una nuova immagine coordinata.

Dall’apertura di Casa Lancia, abbiamo istituito un canale esclusivo di comunicazione dove tutti i nostri 240 venditori hanno modo di confrontarsi direttamente tra loro e con noi. Inoltre il CEO del marchio Lancia, Luca Napolitano, ha risposto alle domande, creando un ambiente di collaborazione e confronto. Per creare questa community di venditori dedicati e certificati Lancia, dobbiamo puntare sulla formazione per una crescita in termini di competenze e di attitudine alla premiumness. Sono orgoglioso di poter far parte di questa squadra e di questo progetto ambizioso che porterà Lancia nel mondo premium in Europa! Noi siamo pronti!”.