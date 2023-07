Lancia PU+RA HPE: il concept che anticipa il futuro

Lancia PU+RA HPE è un concept perfettamente marciante e guidabile.

Completamente elettrica, la Lancia PU+RA HPE è stata svelata un video con alla guida un pilota di eccezione, Luca Napolitano, CEO del marchio.

Questa apparizione in rete anticipa il Tour europeo che il concept effettuerà allo scopo di rilanciare il brand toriense, un manifesto di design, di appartenenza, di sostenibilità, di semplicità tecnologica del marchio e di “design” italiano.

Luca Napolitano ha dichiarato: ”Oggi facciamo un altro passo avanti nel cammino del Rinascimento Lancia. Lancia è il marchio delle belle auto italiane, delle ammiraglie dei Capi di Stato e delle vincenti vetture dei Rally e Lancia Pu+Ra HPE, la prima vettura della nostra nuova era, è una vera Lancia sia all’esterno che all’interno. In essa si ritrovano tutti quegli elementi che hanno reso il Brand famoso in tutto il mondo: purezza e radicalità, eleganza e geometrie brutali. Lancia Pu+RA HPE fornisce una chiara indicazione di come saranno le nuove Lancia, in termini di design, innovazione e tecnologia. E, grazie alla collaborazione con Cassina, con cui ci accomunano più di cento anni di storia e di valori come lo stile italiano, la sostenibilità e l’innovazione, guidare Lancia Pu+Ra HPE diventa davvero un piacere ed è un po’ come essere seduti nel salotto di casa”.

Nelle sue dichiarazioni che hanno riguardato anche la riorganizzazione del brand per il rilancio internazionale, Napolitano ha concluso: “Lancia è tornata e il concept ne è la dimostrazione concreta”.

Il concept, perfettamente marciante e guidabile, è la visione del marchio per i prossimi 10 anni ed il video viene diffuso in occasione del tour europeo durante il quale la vettura sarà presentata sui mercati coinvolti nel processo di internazionalizzazione ha l’obiettivo di rilanciare il marchio a livello internazionale.

Tre i pilastri della nuova strategia Lancia:

• elettrificazione

• qualità

• sostenibilità.

Il piano strategico a 10 anni della Lancia, che pone attenzione alla sostenibilità, prevede il lancio di tre nuovi modelli, uno ogni due anni, partendo dal 2024 con quella che sarà la nuova Ypsilon.

Dal 2026 Lancia presenterà solo modelli 100% elettrici e dal 2028 venderà vetture solo 100% elettriche.