Lancia con la presentazione della sua Pu+Ra HPE a Parigi conferma il suo ritorno sul mercato francese.

Sarà così disponibile a partire dalla seconda metà del 2024 la nuova Lancia Ypsilon, l’inizio della commercializzazione della citycar italiana sarà preceduta dalla nomina di 20 concessionari che andranno ad affiancarsi a 80 punti di assistenza post vendita.

Tre i criteri di valutazioni che hanno portato al celebre ritorno, il primo è rappresentato dalle potenzialità del segmento B, il secondo è il modello di distribuzione "phygital" che verrà implementato nel 2024 ed il terzo è l'attrattiva che il design italiano ha in questo paese.

Lancia ha un forte appeal sul mercato francese anche per via del suo passato glorioso nel Motorsport.

Ancora oggi a distanza di anni, è il brand che ha vinto il maggior numero di titoli nel Campionato del Mondo Rally, sue le 11 vittorie, di cui sei consecutive. Ta i modelli più vincenti sicuramente la Lancia Stratos, la 037 e la Delta.

Luca Napolitano, CEO di Lancia ha dichiarato: “Lancia torna in Francia, un Paese che significa molto per il marchio, sia per l’amore per lo stile e il design made in Italy sia per l’importanza del segmento B nel mercato. Vogliamo rendere Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile e fare della Francia uno dei principali mercati europei per il nostro marchio”.

La roadmap Lancia

In linea con il piano strategico “Dare Forward 2030” di Stellantis, Lancia sarà presenta a partire dalla prima metà del 2024 in Europa con 70 nuove concessioni in altrettante città europee, le prime 40 sono già state selezionate e hanno firmato, la strategia prevede che il 50% delle vendite sia online.

I nuovi show-room ordiranno ai clienti un’esperienza completamente inedita, con un layout che ricreerà attraverso materiali, colori e l’attenzione per i dettagli, un’atmosfera casalinga