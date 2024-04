La Lancia Ypsilon è una delle più iconiche e vendite fascio city car prodotte da Stellantis.

In oltre 40 anni di successi, sono quattro le generazioni di Lancia Ypsilon che si sono susseguite negli anni, trentasette le serie speciali. Venduta in oltre 3 milioni di unità, l’attuale modello sarà disponibile sul mercato italiano fino al termine della produzione.

Per celebrare la sua uscita di scena, la compatta cinque porte torinese è protagonista di una nuova offerta che la rende ancora più competitiva. Il piacere di guida è stato migliorato grazie a una dotazione di serie ancora più completa che comprende anche lo schermo touch da 7 pollici, la connettività Apple CarPlay e Android Auto via wireless e un caricatore che consente di caricare uno smartphone, senza fili.

Per la prima volta sulla Ypsilon è presente anche una telecamera posteriore che agevola nelle manovre di parcheggio.

L’attuale generazione di Lancia Ypsilon è disponibile con motorizzazioni ibride

Nasceva nel 1984, la city car per eccellenza, una piccola ammiraglia che è stata in grado di portare stile nel segmento delle piccole cittadine e di conquistare per oltre 3 decenni, il consenso del pubblico, italiano ed europeo.

Ogni serie speciale della Ypsilon è stata in grado di interpretare l’evoluzione dei costumi e della società. La ELLE, Vanity e Alberta Ferretti, sono state solo alcune delle special edition che hanno avvicinato il mondo dell’automotive a quello della moda.