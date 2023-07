Land Rover Defender 130 2023: il fascino dell’off-road

Un lussuoso fuoristrada in grado di ospitare fino a 8 passeggeri: è la nuova Land Rover Defender 130.

Land Rover Defender 130 è un lussuoso fuoristrada che si aggiunge alle due versioni già esistenti sul mercato.

Oltre alla 90 e alla 110, la Land Rover Defender 130 offre fino ad 8 posti, 2 anteriori, 3 centralmente e tre nella terza fila.

Il SUV inglese ha dimensioni imponenti: 5,36 metri di lunghezza, 2 metri di larghezza ed 1,97 metri di altezza, con un passo di 3,02 metri.

Nella configurazione ad 8 posti, il bagagliaio ha una capienza standard di 290 litri ma con l’abbattimento dei sedili la capienza arriva fino a circa 2.500 litri.

La nuova Defender 130 si differenzia dalle sorelle 90 e 110 per il completo equipaggiamento di serie, che tra l’altro include il tetto panoramico doppio, le sospensioni pneumatiche, i sedili riscaldabili, il Cabin Air Purification Plus ed il sistema multimediale Pivi Pro con display curvo da 11,4 pollici.

Variegata è la gamma dei propulsori, tutti ibridi, a sei cilindri, sia benzina che diesel, con potenze e prestazioni degne di una sportiva.

Land Rover Defender 130: fino a 500 cavalli

Ma le novità dell’ultima ora sono la nuova variante a passo lungo con il V8 da 5.0 litri sovralimentato da 500 CV e 610 Nm di coppia massima e l’allestimento Outbound, disponibile solo per la 130 in configurazione a cinque posti,

La versione a passo lungo è equipaggiata con il V8, si caratterizza per i gruppi ottici Matrix Led, i cerchi in lega da 22 pollici Satin Dark Gray, i quattro terminali di scarico argentati ed il badge “V8”.

Il V8 spinge la vettura ad una velocità massima di 240 km/h con una accelerazione nel classico 0-100 km/h in 5,7 secondi.

La 130 con allestimento Outbound, disponibile solo per la configurazione a cinque posti, ha la trazione integrale, sospensioni a controllo elettronico ed equipaggiata con motore diesel da 3.0 litri, sei cilindri in linea D300 Ingenium capace di sviluppare 300 CV con una coppia di 650 Nm.

Esteticamente la Defender 130 Outbound, ha il paraurti e la griglia con finitura Shadow Atlas Matt e le prese d’aria laterali color Antracite.

Per la livrea della carrozzeria è possibile scegliere fra i colori Santorini Black, Fuji White, l’Eiger Grey e Carpathian Grey, mentre per l’abitacolo è possibile scegliere tra i rivestimenti in pelle Windsor o nel tessuto Resist.

In opzione è possibile dotare la vettura di cerchi da 20 pollici rifiniti in Gloss Black o da 22 pollici in Shadow Atlas Matt .