Land Rover Discovery Sport P300e: elegante, ibrido e connesso

Land Rover Discovery Sport P300e è una “creatura” di Jerry McGovern, che attualmente ricopre l’incarico di Chief Creative Officer della Casa britannica.

Un SUV che abbina alla perfezione le velleità off-road ad una propulsione ibrida plug-in, il nuovo Land Rover Discovery Sport P300e ha un design elegante, ma nello stesso tempo emana la tradizionale forza di una vettura pensata per affrontare anche i terreni più impervi.

Osservandola frontalmente, l’attenzione viene catturata dalla grande griglia anteriore ingentilita dai gruppi ottici sottili, mentre dalla vista laterale si può vedere come il tetto che degrada dolcemente verso la parte posteriore offre un tocco di sportività ad un SUV con dimensioni importanti.

Land Rover Discovery Sport P300e: dimensioni e motorizzazioni

Ha una lunghezza di 4,60 metri, una larghezza di 1,90 metri ed un’altezza di 1,73 metri, l’immagine di forza che la vettura emana, viene enfatizzata dai passaruota prominenti e dai grandi cerchi.

Per un SUV di queste dimensioni l’obiettivo di ridurre il peso è stato predominante in sede di realizzazione ed ecco il cofano motore, il padiglione ed il portellone posteriore in alluminio.

L’abitacolo è nel segno del lusso, utilizzati materiali qualitativamente pregiati come pelle e metallo lucido, con un sistema d’infotainment di ultima generazione che si avvale di un display touchscreen da 10 pollici, con accesso facilitato per le funzioni di connettività, intrattenimento e navigazione.

I diversi sistemi di assistenza alla guida sono stati aggiornati ed ora includono il 3D Surround Camera che è in grado di visualizzare l’area circostante la vettura per facilitare le manovre e il superamento di percorsi difficili, il Rear Collision Monitor che monitora la zona posteriore della vettura ed il Rear Traffic Monitor con frenata automatica.

La Discovery Sport P300e si avvale di una propulsione ibrida plug-in che ad un quattro cilindri da 1,5 litri benzina che eroga 200 CV trasmessi alle ruote anteriori con una coppia di 280 Nm, abbina un motore elettrico collegato al retrotreno da 109 CV ed una coppia di 260 Nm, per una potenza complessiva di sistema di oltre 300 CV per una coppia di 540 Nm.

Tre le modalità di guida:

• Hybrid

• EV

• Save.

La modalità Hybrid attiva in automatico il motore elettrico o termico in base alla situazione del momento, la EV per viaggiare a zero emissioni sfruttando solo il motore elettrico e Save che esclude l’uso del motore elettrico per preservare la carica della batteria.

Il prezzo parte da 66.245 euro.