19 novembre 2025 | 16.37
Redazione Adnkronos
EasyPark raggiunge un nuovo traguardo nel percorso di digitalizzazione della mobilità urbana: l’app per la gestione della sosta è ora attiva in 1.000 comuni italiani, garantendo una copertura pari all’88% delle aree di sosta tariffata del Paese e milioni di utenti attivi.

L’annuncio arriva da Arrive, la piattaforma globale per la mobilità di cui EasyPark è uno dei brand di riferimento, durante la 42ª Assemblea Annuale ANCI 2025-

Questo risultato rappresenta molto più di un numero: riflette il percorso condiviso con mille amministrazioni e l’utilizzo quotidiano di milioni di utenti che, in tutta Italia ed Europa, scelgono EasyPark”, dichiara Giuliano Caldo, Regional Director di Arrive per l’area DACH, Penisola Iberica e Italia. “Siamo un partner di lungo corso per i comuni di grandi, piccole e medie dimensioni e per i gestori, impegnati insieme a noi a rendere la mobilità più semplice e sostenibile.”

Con 1.000 amministrazioni servite, EasyPark consolida il proprio ruolo di app di sosta più diffusa in Italia, presente capillarmente dal Nord alle Isole. Il servizio consente agli automobilisti di gestire la sosta sulle strisce blu e in oltre 100 parcheggi a barriera, inclusi aeroporti, stazioni ferroviarie e centri storici.

