Le auto più vendute sul mercato italiano nel 2023

Segnali di crescita per il mercato auto, nel periodo gennaio – agosto 2023 è cresciuto del 20,3%

Il mercato dell’auto in Italia rispetto agli ultimi anni è in crescita.

Numeri alla mano da gennaio ad agosto 2023 la crescita del mercato auto, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è stata del 20,3% con 1.040.560 nuove immatricolazioni, rispetto ai 865.084 esemplari immatricolati nel 2022.

Il raffronto è decisamente positivo, ma se si allarga la “forbice” e si prende in considerazione il periodo pre-Covid, il risultato è deludente perché si deve registrare un calo del 22,4% .

Se si cambia il periodo del raffronto, e ci si limita al solo mese di giugno 2023, rispetto allo stesso mese del 2022, si deve registrare un incremento del 9,2% con 138.927 vetture immatricolate a giugno 2023 rispetto alle 127.232 immatricolazioni dello stesso periodo dell’anno scorso.

In riferimento agli ultimi incentivi statali, l’UNRAE, nella persona del suo Presidente Michele Crisci chiede di “ …riparare alle 'storture' contenute nello schema, mediante innalzamento dei tetti di prezzo e inclusione di tutte le persone giuridiche con bonus a importo pieno con destinazione alle fasce 0-20 e 21-60 g/Km dei 272 milioni avanzati dai fondi 2022” e ciò per ravvivare tutto il settore dell’automotive.

Fiat Panda e Dacia Sandero le auto più vendute in Italia

Tornando invece ai “numeri”, nei primi otto mesi di quest’anno è sempre la Fiat Panda a coprire il primo posto con 63.899immatricolazioni, seguita dalla Dacia Sandero con 31.924 esemplari immatricolati.

Sul terzo gradino del podio l’immortale Lancia Ypsilon con 29.867 esemplari e la Fiat 500, al quarto posto con 24.334 unità.

Il quinto e sesto posto è occupato, rispettivamente dalla Jeep Renegade con 22.857 esemplari e dalla Toyota Yaris Cross con 22.117 vetture.

Al settimo, ottavo, nono e decimo posto si posizionano, rispettivamente la Volkswagen T-Roc con 21.873 esemplari, la Dacia Duster con 21.336 vetture, la Fiat 500X con 20.371 vetture e la Ford Puma con 20.056 vetture.