Le finaliste del Premio Auto Europa 2024

Il prossimo 24 ottobre la UIGA, acronimo di Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive, assegnerà il premio Auto Europa 2024, sulla base di principi innovativi, qualità, design e consumi.

Requisito indispensabile per la partecipazione al premio è che le auto siano prodotte in uno stabilimento europeo e commercializzate tra il 1° settembre 2022 e il 31 agosto 2023.

Il Premio Auto Europa 2024 è giunto alla sua trentottesima edizione e la vincitrice sarà scelta da una giuria composta dai giornalisti aderenti all’UIGA, da una giuria popolare e da 150 opinion leader.

Auto Europa 2024 – Le finaliste

• Audi Q8 e-tron

• BMW Serie 5

• Dacia Jogger Hybrid

• Fiat 600e

• Jeep Avenger,

• Peugeot 408

• Renault Austral.

Audi Q8 e-tron, sia nella variante SUV che Sportback è stata aggiornata ultimamente nell’estetica ed è disponibile con tre diversi livelli di potenza, 340 CV, 408 CV e 475 CV per i quali la Casa tedesca parla, per i tre modelli, di una autonomia fino a 600 km.

La BMW Serie 5, che è imponente con la sua lunghezza superiore ai 5 metri, è disponibile nella versione elettrica con potenze da 340 o 601 CV per la Dual Motor, oltre a motorizzazioni mild-hybrid diesel e benzina con le versioni plug-in hybrid prossime ad arrivare sul mercato.

Dacia Jogger Hybrid, come tutte le vetture della Casa ceca, si presenta con un ottimo rapporto qualità/prezzo, ed è la prima Dacia ibrida che sul mercato italiano è disponibile con un prezzo inferiore a 25 mila euro.

La Fiat 600e i caratterizza per le sue dimensioni compatte ma soprattutto per la sua tecnologia, con un propulsore che eroga 156 CV ed in attesa della versione mild-hybrid benzina da 136 CV, prevista per il prossimo anno.

La Jeep Avenger che si propone con un motore da 156 CV oltre che con una variante ibrida benzina da 101 CV.

La Peugeot 408 con il suo nuovo design, tanta tecnologia e diverse varianti, dal benzina 3 cilindri da 130 CV alle versioni plug-in hybrid benzina da 180 o 225 CV, in attesa della variante EV.

La Renault Austral, che nasce sulla piattaforma CMF-CD, può contare su propulsori elettrificati a 3 e 4 cilindri fino ad una potenza massima di 200 CV per la variante ibrida.