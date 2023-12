Le luminarie Renault illuminano il Natale del Centro di Roma

Sono 'firmate' Renault le luminarie che animeranno quest’anno il Natale di Via Condotti a Roma, grazie anche alla collaborazione stretta dalla casa automobilistica con l’Associazione Via Condotti. L'installazione, inaugurata alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, dell’Assessore ai grandi eventi, turismo, moda e sport Alessandro Onorato, dell’A.D. di Renault Italia, Raffaele Fusilli e del Presidente dell’Associazione di Via Condotti, Giovanni Battistoni, è stata realizzata all’insegna della sostenibilità e concepita per avere un effetto scenico sia di giorno che di notte. Nelle ore diurne, infatti, la luce del sole si riflette sulla superficie dei diamanti creando un gioco di luci e rifrazioni, mentre durante la notte le gemme si accendono di luci suggestive e spettacolari. L’allestimento luminoso è caratterizzato da un concept che di giorno sfrutta la luce naturale, mentre di sera è alimentato da luci ecologiche.

Ma in sinergia con l’Assessorato a grandi eventi, turismo, moda e sport di Roma Capitale, il progetto di Renault pone anche la periferia al centro del Natale 2023/24. Dieci piazze e strade della periferia romana saranno, infatti, illuminate con suggestivi alberi di Natale di 6 mt di altezza, ispirati alle gemme di Via dei Condotti, e illuminati con luci ecologiche. Per l’inaugurazione del Natale di Roma, in Via Bocca di Leone è stato esposto ieri al pubblico, in anteprima nazionale, Renault Scénic E-Tech Electric, la prima familiare 100% elettrica progettata secondo criteri di sostenibilità, tra le finaliste del premio europeo Car of the Year 2024.