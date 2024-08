Tesla punta al colpaccio, abbassando ulteriormente i prezzi di alcuni dei suoi modelli di maggior successo.

Accade così che in Italia ora, per entrare in possesso di una Tesla Model 3, occorre sborsare meno di 40.000 euro.

Si chiama Bonus Tesla e si tratta di uno sconto ulteriore sui prezzi di listini delle Model 3 e Model Y a trazione posteriore, pari a 3.000 euro.

È possibile richiederlo compilando il form presente sul sito ufficiale del costruttore americano specializzato nella produzione di auto elettriche.

Promo sulla Tesla Model 3

Per il solo mese di settembre, una Tesla Model 3 a trazione posteriore e con un’autonomia nel ciclo WLTP superiore ai 500 km, verrà offerta a un prezzo di listino sensibilmente inferiore rispetto al passato. Lo sconto vale per tutti i veicoli consegnati in Italia entro e non oltre il 30 settembre 2024.

Il Bonus Tesla non si applica sulle Model 3 a trazione integrale ma anche sulle Long Range e Performance, configurazioni sempre AWD.

Anche per la Model Y, l’offerta resta sostanzialmente invariata. La Tesla più venduta in Europa è offerta con un maxi-sconto unicamente per la trazione posteriore e batteria standard. Escluse dalla promo, la Performance e la variante con batteria Long Range.

Anche in questo caso, lo sconto viene applicato unicamente se la consegna della Tesla Model Y avverrà entro fine settembre.

In ogni caso, se i termini venissero posticipati per via di un ritardo di consegna da parte di Tesla, il bonus non decadrebbe.

Restano escluse dal Bonus Tesla le più performanti Model S e Model X, vetture che rappresentano l’apice della tecnologia Tesla.