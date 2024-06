Leapmotor ha avviato la produzione dei suoi nuovi veicoli elettrici nello stabilimento di Ticky del Gruppo Stellantis, in Polonia. Il primo modello ad esser stato assemblato è stato il T03, mentre la produzione di massa partirà dal mese di settembre.

Sarà così il sito di Ticky il trampolino di lancio della nuova era della Leapmotor, il Gruppo Stellantis, grazie alla creazione di una joint venture nata per lo sbarco del Marchio cinese in Europa, ne detiene il 51% delle quote.

Stellantis detiene nel Vecchio Continente l’esclusività della produzione, esportazione e commercializzazione dei modelli Leapmotor al di fuori della Cina.

La joint venture creata ad hoc si chiama Leapmotor International ed è frutto di un accordo da 1,6 miliardi di dollari.

Nello stabilimento polacco è prevista anche la produzione di un secondo modello firmato Leapmotor

Si chiama A12 ed è un SUV di medie dimensioni che sarà prodotto a partire dal prossimo anno.

La produzione in Polonia sembra avere i suoi benefici effetti anche in termini di redditività, soprattutto rispetto ad altre regioni dell’Europa.

I costi di produzione, secondo quanto rivelato dal management della Leapmotor, sono sensibilmente più bassi rispetto a quelli dell’Italia.

La recente introduzione da parte della Commissione Europea, di dazi doganali sulle auto importate dalla Cina, potrebbe influenzare non poco i piani della Leapmotor, costringendolo a delocalizzare ulteriormente la produzione.