Leasys guida la mobilità sostenibile

Leasys accelera la mobilità sostenibile offrendo un mix di auto in grado di soddisfare l’esigenza del mercato.

Una flotta di 850.000 veicoli dei quali il 30% è elettrico o ibrido, Leasys prevede che entro il 2026 un contratto su due sarà per una vettura green.

Nel periodo gennaio - settembre 2023, Leasys ha registrato in Italia un mix di contratti per una quota pari all’8% di BEV, un dato superiore a quello fatto registrare in media dal mercato (7%).

In Europa i risultati dell’azienda sono considerevoli, tra gennaio e settembre 2023 si son registrati più di 169.000 nuovi contratti, ben il 16% di questi contratti riguarda veicoli elettrico di cui il 9% full electric e il 7% hybrid.

Secondo Leasys la transizione energetica non deve limitarsi alla mera sostituzione dei veicoli.

Il cambiamento deve partire dalla collettività e questi sono chiaramente visibili anche nella composizione delle flotte dove i veicoli elettrici e ibridi rappresentano già il 30%, Una trasformazione storica dove i privati sono “obbligati” ad affidarsi a grandi player in grado di essere sia fornitori ma anche consulenti.

Per incentivare la transizione energetica occorre offrire un portafoglio di soluzioni che spingano la mobilità a zero emissioni, incentivando l’utilizzo di auto elettriche.

Nell’automotive la strada è oramai tracciata, occorre solo favorirne il passaggio con mezzi e strumenti a disposizione ma anche con soluzioni che consentano realmente di sfruttare l’enorme potenzialità che un’auto elettrica può fornire come mezzo di spostamento ma anche come “veicolo” per un cambiamento più profondo che parte dal rispetto per il pianeta.