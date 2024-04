Leasys lancia il nuovo noleggio auto a lungo termine di auto usate.

Si tratta di un’iniziativa che prende ispirazione dai principi dell’encomia circolare, un trend che solo in Europa dovrebbe generare 1,8 miliari di euro di entrate nette entro il 2035 e una riduzione annuale di 12,3 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 entro il 2035.

Leasys RE-USE è una proposta per il noleggio auto a lungo termine di vetture di seconda mano che a fronte di un canone mensile vantaggioso e accessibile, consente un risparmio sul costo per la mobilità.

Il noleggio auto a lungo termine rappresenta una voce rilevante nel bilancio familiare

In Italia nel 2022, si sono spesi oltre 207,3 miliardi di euro per l’acquisto e l’esercizio degli autoveicoli, un costo che se rapportato al singolo individuo è pari a circa 3.525 euro l’anno.

Il programma RE-USE è una valida alternativa all’acquisto e al noleggio di un veicolo nuovo. Auto di recente immatricolazione, molte in configurazione ibrida o completamente elettrica e già conformi alle nuove normative sulle emissioni di CO2.

Secondo un recente sondaggio, 39,5 milioni di italiani con i loro comportamenti, sono coinvolti nella transizione energetica che sta attraversando e cambiando il mondo dell’automotive.

Il programma RE-USE è il miglior esempio di come un programma responsabile della flotta possa creare un circolo virtuoso in grado di promuovere la mobilità più sostenibile per il pianeta.

Un parco circolante vecchio e obsoleto, il programma messo in campo da Leasys promuove formule di noleggio auto a lungo termine che contribuiscono anche a rinnovare le auto degli automobilisti italiani.